«Конор возвращается!» Макгрегор намекнул, что примет участие в турнире UFC в Белом доме

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор намекнул, что примет участие в турнире UFC, который состоится 4 июля 2026 года на территории официальной резиденции президента США — в Белом доме.

«Макгрегор возвращается!» — написал ирландский боец, репостнув публикацию на свою страницу в социальной сети Х, в которой приводится подробная информация о предстоящем турнире UFC в Белом доме.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.