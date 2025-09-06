Скидки
ESPN представил топ-25 лучших боксёров XXI века. Усик — вне топ-3, а Канело выше Головкина

Авторитетный американский портал ESPN опубликовал топ-25 лучших боксёров XXI века, не включив в рейтинг ни одного боксёра из России.

Топ-25 лучших боксёров XXI века по версии ESPN

1. Флойд Мейвезер-младший (рекорд в XXI веке — 28-0).
2. Мэнни Пакьяо (35-6-3).
3. Бернард Хопкинс (19-6-1, 1 NC).
4. Александр Усик (23-0).
5. Сауль Альварес (63-2-2).
6. Андре Уорд (32-0).
7. Теренс Кроуфорд (41-0).
8. Хуан Мануэль Маркес (26-5-1).
9. Рой Джонс-младший (26-9).
10. Наоя Иноуэ (30-0).
11. Геннадий Головкин (42-2-1).
12. Джо Кальзаге (19-0).
13. Эрик Моралес (17-9).
14. Василий Ломаченко (18-3).
15. Оскар де ла Хойя (8-5).
16. Роман Гонсалес (52-4).
17. Тайсон Фьюри (34-2-1).
18. Мигель Котто (41-6).
19. Виталий Кличко (18-2).
20. Марко Антонио Баррера (18-5).
21. Кэти Тэйлор (25-1).
22. Владимир Кличко (33-4).
23. Кларесса Шилдс (17-0).
24. Винки Райт (12-3-1).
25. Тимоти Брэдли (33-2-1, 1 NC).

