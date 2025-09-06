«Тоже видели этот бред?» Костя Цзю — о поединке между Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером

55-летний член Международного зала боксёрской славы, а также бывший чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF и WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Константин Цзю резко отреагировал на анонс выставочного поединка между легендарными американскими боксёрами Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером-младшим. Их встреча состоится в 2026 году.

«Тоже видели этот бред? Как это можно в принципе проводить?! Прекрасно понимаю, что хочется на старости лет денег заработать. Но ведь весовые категории совсем разные, никто не разрешит подобное сделать. Разве что в качестве показательного поединка. Честно говоря, совсем не интересен такой бой, не назвал бы это зрелищем. Всё это как-то несерьезно. Не сторонник подобных противостояний», — приводит слова Цзю портал «ВсеПроСпорт».