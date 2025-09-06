Скидки
В команде Богатырёва поделились деталями травмы Адама, которую тот получил на АСА 191

Комментарии

Виталий Тарасов, являющийся менеджером 30-летнего бойца АСА россиянина Адама Богатырёва, который выступает в тяжёлом весе, поделился подробностями о травме своего подопечного, которую тот получил в ходе поединка с бразильцем Клидсоном Абреу.

«Сломаны две кости. Сегодня будет понятно по операции, но нужно, чтобы спал отёк. О сроках восстановления говорить преждевременно. Мы на связи с Адамом, готовы всячески ему помочь», — приводит слова Тарасова портал «Матч ТВ».

Напомним, бой между Адамом и Клидсоном состоялся на турнире АСА 191 и завершился уже на 19-й секунде первого раунда — Богатырёв неудачно выбросил лоу-кик, в результате которого получил перелом ноги. Бой был остановлен, Абреу была присуждена победа техническим нокаутом.

Фото
Адам Богатырёв получил страшную травму в поединке с Клидсоном Абреу на ACA 191
