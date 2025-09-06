Ислам Махачев работает над ударной техникой перед боем с Джеком Делла Маддаленой

33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев показал, как работает над ударной техникой перед поединком с чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед.