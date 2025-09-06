Скидки
Конор Макгрегор: добьюсь победы над выборах президента Ирландии и верну власть народу!

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор высказался насчёт своего участия в выборах президента Ирландии.

«Когда они терпят неудачу, мы обретаем надежду! Вместе мы добьёмся победы на этих президентских выборах и вернём власть народу Ирландии, как и завещал нам Патрик Пирс (ирландский поэт, писатель, адвокат, революционер и политик. Один из лидеров Пасхального восстания 1916 года в Ирландии. — Прим. «Чемпионата»)!

Я отправил письма [с просьбой поддержать мою кандидатуру] всем местным советам, на которые получил от них много положительных откликов! В ближайшие дни я снова выступлю с важным заявлением. Будьте готовы!» — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

Для включения в бюллетень Макгрегору нужна поддержка 20 членов парламента или четырёх местных или окружных советов.

