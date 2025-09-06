Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Камару Усман заявил, что заслужил подраться с победителем боя Делла Маддалена — Махачев

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман изъявил желание подраться с победителем предстоящего поединка между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым, на кону которого будет стоять титул UFC в категории до 77 кг. Бой состоится 15 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 322.

«Если Джек защитит титул в бою против Ислама, то кто, как не я, должен закрепить его статус чемпиона нового поколения? Ему нужен будет поединок с самым громким именем в дивизионе, бывшим лидером рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. И это, очевидно, я.

Конечно, если победу одержит Ислам, то нам нужно будет организовать противостояние лидеров рейтинга P4P. И, говоря откровенно, я не испытываю волнения. Я сделал свою работу и показал всем, что хотели увидеть, говоря мне: «Эй, ты всё ещё тот парень? Ты всё ещё способен противостоять этим ребятам?» Я доказал это», — приводит слова Усмана портал MMAJunkie.

История пишется в Нью-Йорке. Теперь официально — Махачев идёт за вторым поясом UFC
