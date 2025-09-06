Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор обвинил премьер-министра Ирландии в попытке ограничить внутрипартийные права

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор выступил с резкой критикой премьер-министра Ирландии Симона Харриса. По словам спортсмена, глава правительства пытается ограничить права членов своей партии и тем самым вмешивается в демократический процесс страны.

«Ежедневные попытки уйти от ответственности за провалы перед детьми, женщинами, пожилыми, медсёстрами и социальными работниками — и при этом попытка блокировать внутрипартийные права и демократию Ирландии. Ты будешь каждую минуту своей жизни бежать от своих ошибок, Симон. У тебя нет шансов», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети.

Ранее Конор Макгрегор высказался насчёт своего участия в выборах президента Ирландии.

