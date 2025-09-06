Фахретдинов победил Густафссона нокаутом на первой минуте турнира UFC Fight Night 258

Сегодня, 6 сентября, на турнире UFC Fight Night 258 в Париже (Франция) в предварительном карде боец полусреднего дивизиона (до 77 кг) Ринат Фахретдинов сразился со шведом Андреасом Густафссоном. Бой продлился один раунд и завершился победой Рината Фахретдинова техническим нокаутом на первой минуте поединка.

Ринату Фахретдинову 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2022-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 308 в октябре, Фахретдинов победил единогласным судейским решением бразильца Карлоса Лила.

Андреасу Густафссону 34 года. Шведский боец дебютировал в UFC в июне, на UFC 316 победив единогласным решением американца Хаоса Уильямса.