Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ринат Фахретдинов рассказал о тактике боя с Густафссоном

Ринат Фахретдинов рассказал о тактике боя с Густафссоном
Комментарии

После боя с Андреасом Густафссоном на турнире UFC Fight Night 258 российский боец UFC Ринат Фахретдинов объяснил, как строил свой поединок. Ринат Фахретдинов одолел Андреаса Густафссона техническим нокаутом на первой минуте боя.

UFC 2025. UFC Fight Night 258, Париж, Франция
Андреас Густафссон — Ринат Фахретдинов (W)
06 сентября 2025, суббота. 19:25 МСК
Андреас Густафссон
Окончено
TKO
Ринат Фахретдинов

«Был такой план – в первом раунде почувствовать, посмотреть. Густафссон – сильный борец. Хотел прощупать в первом, а во втором закончить досрочно. Кто-то говорит, что я не умею заканчивать бои досрочно. Сейчас что вы скажете, где вы?» — сказал Фахретдинов после боя.

Ринату Фахретдинову 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2022-го выступает в UFC.

Материалы по теме
Фахретдинов победил Густафссона нокаутом на первой минуте турнира UFC Fight Night 258
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android