Ринат Фахретдинов рассказал о тактике боя с Густафссоном

После боя с Андреасом Густафссоном на турнире UFC Fight Night 258 российский боец UFC Ринат Фахретдинов объяснил, как строил свой поединок. Ринат Фахретдинов одолел Андреаса Густафссона техническим нокаутом на первой минуте боя.

«Был такой план – в первом раунде почувствовать, посмотреть. Густафссон – сильный борец. Хотел прощупать в первом, а во втором закончить досрочно. Кто-то говорит, что я не умею заканчивать бои досрочно. Сейчас что вы скажете, где вы?» — сказал Фахретдинов после боя.

Ринату Фахретдинову 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2022-го выступает в UFC.