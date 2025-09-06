Видео: Ринат Фахретдинов за одну минуту одолел Андреаса Густафссона

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов одержал победу над Андреасом Густафссоном в бою турнира UFC Fight Night 258 в Париже. Поединок завершился техническим нокаутом уже на первой минуте первого раунда.

Видео доступно на странице UFC в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат UFC.

Фахретдинову 33 года, он выступает в смешанных единоборствах с 2013 года, а в UFC дебютировал в 2022 году. В октябре на UFC 308 он победил единогласным решением бразильца Карлоса Лила. Густафссону 34 года, шведский боец дебютировал в UFC в июне и на UFC 316 победил единогласным решением американца Хаоса Уильямса.