Колби Ковингтон посоветовал Тони Фергюсону завершить карьеру после победы в боксе

Колби Ковингтон посоветовал Тони Фергюсону завершить карьеру после победы в боксе
Боец UFC Колби Ковингтон заявил, что Тони Фергюсону стоит уйти на пенсию после победы над блогером Солт Папи на турнире Misfits Boxing 22 в Манчестере.

«Поздравляю Тони с победой – пусть даже его соперником был блогер без опыта в единоборствах. Победа остаётся победой. Но я советую Тони уйти на пенсию и наслаждаться заслуженным отдыхом. Проводи время с семьёй, брат. Если вернёшься в клетку, то это закончится травмами. Мы все хорошо к тебе относимся. Пожалуйста, больше никаких ударов по голове. Не стоит участвовать в гонке за титул короля деменции. Оставь это звание Джастину Гэтжи», – приводит слова Ковингтона MMA Junkie.

