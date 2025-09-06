Скидки
Поединок Шона О’Мэлли и Сонг Ядонга разрабатывается для UFC 323 в Лас-Вегасе

Бой между бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Шоном О’Мэлли и китайским бойцом Сонг Ядонгом готовят для турнира UFC 323. Турнир состоится в ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе. Об этом сообщил инсайдер Benny P на своей странице в социальной сети.

Шон О’Мэлли (18-3) последний раз выходил в октагон в июне и уступил Мерабу Двалишвили удушающим приёмом в третьем раунде. Его будущий соперник Сонг Ядонг (22-8-1) в феврале победил бывшего чемпиона UFC Генри Сехудо по решению судей.

Турнир UFC 323 станет одним из ключевых событий конца года для легчайшего дивизиона.

Ранее Шон О’Мэлли высказался о новом чемпионе организации в среднем весе (до 84 кг) Хамзате Чимаеве.

О’Мэлли: не вижу захватывающих боёв с Чимаевым, кого против него ставить?
