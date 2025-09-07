Скидки
Пол Крэйг завершил карьеру в UFC

Пол Крэйг завершил карьеру в UFC
Шотландский боец смешанных единоборств Пол Крэйг завершил выступления в UFC. О решении о завершении карьеры он объявил после поражения от Модестаса Букаускаса на турнире UFC Fight Night 258. В полутяжёлом весе Крэйг уступил техническим нокаутом в конце первого раунда.

UFC 2025. UFC Fight Night 258, Париж, Франция
Модестас Букаускас (W) — Пол Крэйг
06 сентября 2025, суббота. 23:30 МСК
Модестас Букаускас
Окончено
KO
Пол Крэйг

В поединке Букаускас действовал активнее в стойке, прижал соперника к сетке и сумел занять верхнюю позицию в партере. На последней секунде первого раунда литовский боец нанёс локтевой удар, после которого рефери остановил бой.

Пол Крэйг выступал в UFC с 2016 года. За время карьеры он провёл в организации 18 боёв, одержал девять побед, в том числе над Магомедом Анкалаевым, Маурисио «Шогуном» Руа и Джамалом Хиллом.

