Пол Крэйг завершил карьеру в UFC

Шотландский боец смешанных единоборств Пол Крэйг завершил выступления в UFC. О решении о завершении карьеры он объявил после поражения от Модестаса Букаускаса на турнире UFC Fight Night 258. В полутяжёлом весе Крэйг уступил техническим нокаутом в конце первого раунда.

В поединке Букаускас действовал активнее в стойке, прижал соперника к сетке и сумел занять верхнюю позицию в партере. На последней секунде первого раунда литовский боец нанёс локтевой удар, после которого рефери остановил бой.

Пол Крэйг выступал в UFC с 2016 года. За время карьеры он провёл в организации 18 боёв, одержал девять побед, в том числе над Магомедом Анкалаевым, Маурисио «Шогуном» Руа и Джамалом Хиллом.