Бенуа Сен-Дени победил Маурисио Руффи во втором раунде на турнире UFC Paris

Бенуа Сен-Дени победил Маурисио Руффи во втором раунде на турнире UFC Paris
В ночь с 6 на 7 сентября французский боец смешанных единоборств Бенуа Сен-Дени одержал досрочную победу над бразильцем Маурисио Руффи в рамках домашнего турнира UFC Fight Night 258. Поединок завершился во втором раунде.

UFC 2025. UFC Fight Night 258, Париж, Франция
Бенуа Сен-Дени (W) — Маурисио Руффи
07 сентября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Бенуа Сен-Дени
Окончено
SUB
Маурисио Руффи

Видео доступно на странице UFC в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат UFC.

В предыдущем выступлении 11 мая на турнире UFC 315 в Монреале Сен-Дени победил канадца Кайла Преполеца сабмишеном во втором раунде, прервав серию из двух поражений. Руффи свой последний поединок провёл 9 марта на UFC 313 в Лас-Вегасе, где нокаутировал американца Кинга Грина в первом раунде.

Ранее на турнире UFC Fight Night 258 российский боец Ринат Фахретдинов победил Андреаса Густафссона нокаутом на первой минуте.

