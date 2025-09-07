Нассурдин Имавов победил Кайо Борральо в главном бою турнира UFC в Париже

В ночь с 6 на 7 сентября в Париже (Франция) прошёл турнир UFC Fight Night 258. Главным его событием стал бой в среднем весе между представителем Франции Нассурдином Имавовым и бразильцем Кайо Борральо.

Бойцы провели все пять раундов по итогам которых победу одержал Имавов единогласным решением.

Нассурдину Имавову 30 лет. Француз дагестанского происхождения дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации девять побед и два поражения. 32-летний Борральо дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2022-го выступает в UFC. В рамках организации он потерпел первое поражение. Также на его счету семь побед.

В рамках предварительного карда россиянин Ринат Фахретдинов победил шведа Андреаса Густафссона техническим нокаутом на первой минуте поединка.