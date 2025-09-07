Опубликованы судейские записки главного боя UFC Fight Night 258 Имавов — Борральо

Появились судейские записки главного боя на турнире по смешанным единоборствам, где сошлись два средневеса: представитель Франции Нассурдин Имавов и бразилец Кайо Борральо. Бойцы провели в октагоне все пять раундов, по итогам которых победу одержал француз единогласным решением.

Отметим, что два из трёх судей посчитали, что Имавов выиграл четыре из пяти раундов, отдав сопернику лишь третью пятиминутку. А один из судей заявил, что все пять раундов остались за французским спортсменом.

Фото: UFC

Нассурдину Имавову 30 лет. Француз дагестанского происхождения дебютировал в UFC в 2020 году. В организации у него девять побед и два поражения. 32‑летний Борральо начал профессиональную карьеру в 2014 году и выступает в UFC с 2022 года. В рамках организации он потерпел своё первое поражение в карьере. На его счету семь побед.

