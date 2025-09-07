Опубликованы судейские записки главного боя UFC Fight Night 258 Имавов — Борральо

Скидки
Нассурдин Имавов — Кайо Борральо: судейские записки главного боя UFC Fight Night 258

Появились судейские записки главного боя на турнире по смешанным единоборствам, где сошлись два средневеса: представитель Франции Нассурдин Имавов и бразилец Кайо Борральо. Бойцы провели в октагоне все пять раундов, по итогам которых победу одержал француз единогласным решением.

UFC 2025. UFC Fight Night 258, Париж, Франция
Нассурдин Имавов (W) — Кайо Борральо
07 сентября 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Нассурдин Имавов
Окончено
UD
Кайо Борральо

Отметим, что два из трёх судей посчитали, что Имавов выиграл четыре из пяти раундов, отдав сопернику лишь третью пятиминутку. А один из судей заявил, что все пять раундов остались за французским спортсменом.

Фото: UFC

Нассурдину Имавову 30 лет. Француз дагестанского происхождения дебютировал в UFC в 2020 году. В организации у него девять побед и два поражения. 32‑летний Борральо начал профессиональную карьеру в 2014 году и выступает в UFC с 2022 года. В рамках организации он потерпел своё первое поражение в карьере. На его счету семь побед.

Как появился UFC:

