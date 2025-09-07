Махачев обратился к Имавову после его победы над Борральо в главном бою турнира UFC
Поделиться
33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев обратился к французу дагестанского происхождения Нассурдину Имавову после победы над бразильцем Кайо Борральо в главном бою турнира UFC Fight Night 258. Имавов одержал победу единогласным решением судей.
UFC 2025. UFC Fight Night 258, Париж, Франция
Нассурдин Имавов (W) — Кайо Борральо
07 сентября 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Нассурдин Имавов
Окончено
UD
Кайо Борральо
«Доминирующее выступление. Поздравляю, брат», — написал Махачев на личной странице в социальной сети X.
Имамов, который дебютировал в UFC в 2020 году, одержал девятую победу в организации. Также на его счету два поражения. Борральо, в свою очередь, потерпел первое поражение в организации. Ранее он одержал семь побед подряд в UFC.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 сентября 2025
-
02:32
-
02:32
-
02:04
-
01:59
-
01:27
-
00:51
-
00:07Пол Крэйг завершил карьеру в UFC Официально
- 6 сентября 2025
-
22:24
-
20:15
-
20:11
-
19:51
-
19:40
-
17:43
-
16:04
-
15:15
-
14:26
-
13:49
-
12:39
-
11:03
-
10:07
-
09:58
-
03:45
- 5 сентября 2025
-
23:39
-
23:14
-
21:57
-
21:00
-
19:57
-
19:35
-
18:30
-
17:36
-
15:33
-
15:22
-
13:31
-
13:27
-
12:40