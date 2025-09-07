Махачев обратился к Имавову после его победы над Борральо в главном бою турнира UFC

33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев обратился к французу дагестанского происхождения Нассурдину Имавову после победы над бразильцем Кайо Борральо в главном бою турнира UFC Fight Night 258. Имавов одержал победу единогласным решением судей.

«Доминирующее выступление. Поздравляю, брат», — написал Махачев на личной странице в социальной сети X.

Имамов, который дебютировал в UFC в 2020 году, одержал девятую победу в организации. Также на его счету два поражения. Борральо, в свою очередь, потерпел первое поражение в организации. Ранее он одержал семь побед подряд в UFC.