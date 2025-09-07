Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я следующий за пояс, Дана!» Нассурдин Имавов — о победе над Кайо Борральо на турнире UFC

«Я следующий за пояс, Дана!» Нассурдин Имавов — о победе над Кайо Борральо на турнире UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов высказался о победе над бразильцем Кайо Борральо в главном бою на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 258.

UFC 2025. UFC Fight Night 258, Париж, Франция
Нассурдин Имавов (W) — Кайо Борральо
07 сентября 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Нассурдин Имавов
Окончено
UD
Кайо Борральо

«Учитывая обстоятельства, я очень рад своему выступлению. Не знаю, что у меня было на правой ноге, сухожилие или что-то с пяткой, но было очень больно. Я хотел финиш, не получилось, но я удовлетворён боем.

Я следующий за пояс, Дана! Никаких сомнений. 10 лет он не проигрывал, и я побил его, и побил красиво. Ребята, покажите, что мы во Франции, а не в Бразилии. Отдайте должное Кайо, у него есть семья, он вложился в раскрутку боя, много говорил, поймите его правильно», — сказал Имавов после боя.

Нассурдин Имавов — 30-летний француз дагестанского происхождения. В UFC он выступает с 2020 года, в промоушене у него девять побед и два поражения. 32‑летний Борральо начал профессиональную карьеру в 2014 году и выступает в UFC с 2022‑го. В составе организации он потерпел первое поражение при семи победах.

Материалы по теме
Фото
Опубликованы судейские записки главного боя UFC Fight Night 258 Имавов — Борральо

Как появился UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android