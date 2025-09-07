Скидки
Бокс/ММА Новости

Результаты турнира UFC Fight Night 258 с боями Имавова и Фахретдинова

Результаты турнира UFC Fight Night 258 с боями Имавова и Фахретдинова
В ночь с 6 на 7 сентября в Париже (Франция) прошёл турнир UFC Fight Night 258. Главным его событием стал бой в среднем весе между представителем Франции Нассурдином Имавовым и бразильцем Кайо Борральо. Француз одержал победу единогласным решением. Также на турнире россиянин Ринат Фахретдинов победил шведа Андреаса Густафссона техническим нокаутом на первой минуте поединка.

UFC 2025. UFC Fight Night 258, Париж, Франция
Нассурдин Имавов (W) — Кайо Борральо
07 сентября 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Нассурдин Имавов
Окончено
UD
Кайо Борральо
  • Нассурдин Имавов победил Кайо Борральо единогласным решением (50-45, 49-46, 49-46)
  • Бенуа Сен-Дени победил Маурисио Руффи удушающим приёмом — (Раунд 2, 2:56)
  • Модестас Букаускас победил Пола Крейга нокаутом (Раунд 1, 5:00)
  • Мэйсон Джонс победил Боладжи Оки техническим нокаутом (Раунд 2, 3:18)
  • Аксель Сола победил Риса Макки техническим нокаутом (Раунд 3, 2:02)
  • Уильям Гомис победил Роберта Рухалу единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)
  • Умар Си победил Брендсона Рибейро техническим нокаутом (Раунд 1, 4:42)
  • Анте Делия победил Марчина Тыбуру техническим нокаутом (Раунд 1, 2:03)
  • Кауе Фернандес победил Гарри Хардвика техническим нокаутом (Раунд 1, 3:21)
  • Сэм Паттерсон победил Трея Уотерса техническим нокаутом (Раунд 1, 3:01)
  • Роберт Брычек победил Брэда Тавареса техническим нокаутом (Раунд 3, 1:43)
  • Ринат Фахретдинов победил Андреаса Густафссона техническим нокаутом (Раунд 1, 0:54)
  • Сэм Хьюз победила Шона Бэннон удушающим приёмом — (Раунд 2, 1:58)
