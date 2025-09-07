Результаты турнира UFC Fight Night 258 с боями Имавова и Фахретдинова
В ночь с 6 на 7 сентября в Париже (Франция) прошёл турнир UFC Fight Night 258. Главным его событием стал бой в среднем весе между представителем Франции Нассурдином Имавовым и бразильцем Кайо Борральо. Француз одержал победу единогласным решением. Также на турнире россиянин Ринат Фахретдинов победил шведа Андреаса Густафссона техническим нокаутом на первой минуте поединка.
- Нассурдин Имавов победил Кайо Борральо единогласным решением (50-45, 49-46, 49-46)
- Бенуа Сен-Дени победил Маурисио Руффи удушающим приёмом — (Раунд 2, 2:56)
- Модестас Букаускас победил Пола Крейга нокаутом (Раунд 1, 5:00)
- Мэйсон Джонс победил Боладжи Оки техническим нокаутом (Раунд 2, 3:18)
- Аксель Сола победил Риса Макки техническим нокаутом (Раунд 3, 2:02)
- Уильям Гомис победил Роберта Рухалу единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)
- Умар Си победил Брендсона Рибейро техническим нокаутом (Раунд 1, 4:42)
- Анте Делия победил Марчина Тыбуру техническим нокаутом (Раунд 1, 2:03)
- Кауе Фернандес победил Гарри Хардвика техническим нокаутом (Раунд 1, 3:21)
- Сэм Паттерсон победил Трея Уотерса техническим нокаутом (Раунд 1, 3:01)
- Роберт Брычек победил Брэда Тавареса техническим нокаутом (Раунд 3, 1:43)
- Ринат Фахретдинов победил Андреаса Густафссона техническим нокаутом (Раунд 1, 0:54)
- Сэм Хьюз победила Шона Бэннон удушающим приёмом — (Раунд 2, 1:58)
Материалы по теме
Комментарии