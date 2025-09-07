Борральо прокомментировал поражение в бою с Имавовым на UFC Fight Night 258

Бразилец Кайо Борральо прокомментировал поражение в бою с французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым на турнире UFC Fight Night 258. Имавов одержал победу единогласным решением судей.

«Франция, спасибо за приём. Я слышал, что здесь одна из лучших аудиторий, так и оказалось. Нассрудин, спасибо за уважение. Сегодня моему сыну два года, Леон, с днём рождения.

Нассурдин был лучше сегодня, он очень быстрый, как я и ожидал, я не смог перестроиться. Я хотел сделать бой зрелищным для UFC, пытался биться в стойке с одним из лучших ударников мира. Мне не хватило адреналина, чтобы вкатиться в бой. Спасибо, Нассурдин, спасибо, Франция, спасибо, моя семья, спасибо «Боевые ботаники». Мы вернёмся», — сказал Борральо после боя.

Для бразильца это поражение стало первым в карьере в UFC. Ранее он одержал семь побед подряд в организации.