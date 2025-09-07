Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев отреагировал на победу Имавова над Борральо на турнире UFC

Чимаев отреагировал на победу Имавова над Борральо на турнире UFC
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев оценил победу второго номера рейтинга промоушена в в этом же весе француза Нассурдина Имавова над бразильцем Кайо Борральо в главном бою на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 258.

UFC 2025. UFC Fight Night 258, Париж, Франция
Нассурдин Имавов (W) — Кайо Борральо
07 сентября 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Нассурдин Имавов
Окончено
UD
Кайо Борральо

«Хороший бой! Ассаламу Алейкум», — написал Чимаев на своей странице в соцсети X.

Напомним, Нассурдину Имавову 30 лет. Он является французом дагестанского происхождения. В он UFC выступает с 2020 года — в промоушене у него девять побед и два поражения. 32‑летний Борральо начал профессиональную карьеру в 2014 году и выступает в UFC с 2022 года. В рамках организации поражение от Имавова стало его первым в UFC. Всего на его счету семь побед в промоушене.

Первый чемпион UFC из России:

