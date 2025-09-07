«Говорите меньше». Махачев — о поражении Руффи на турнире UFC в Париже
Поделиться
33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал поражение бразильца Маурисио Руффи в бою с представителем Франции Бенуа Сен-Дени на турнире UFC Fight Night 258.
Атланта. 1-й круг
22 июля 2014, вторник. 23:30 МСК
Джек Сок
Д. Сок
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Алехандро Гонсалес
А. Гонсалес
«Независимо от того, выиграет ли Раффи или проиграет, у него нет навыков борьбы. Тренируйтесь больше, говорите меньше — вот ключ к успеху», — написал Махачев на личной странице в своей социальной сети X.
Ранее Руффи заявил, что хочет пригласить Конора Макгрегора в роли секунданта на свой потенциальный бой против действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.
На турнире UFC Fight Night 258 российский боец Ринат Фахретдинов победил Андреаса Густафссона нокаутом на первой минуте.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 сентября 2025
-
03:45
-
03:32
-
03:09
-
02:32
-
02:32
-
02:04
-
01:59
-
01:27
-
00:51
-
00:07Пол Крэйг завершил карьеру в UFC Официально
- 6 сентября 2025
-
22:24
-
20:15
-
20:11
-
19:51
-
19:40
-
17:43
-
16:04
-
15:15
-
14:26
-
13:49
-
12:39
-
11:03
-
10:07
-
09:58
-
03:45
- 5 сентября 2025
-
23:39
-
23:14
-
21:57
-
21:00
-
19:57
-
19:35
-
18:30
-
17:36
-
15:33
-
15:22