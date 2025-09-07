Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Говорите меньше». Махачев — о поражении Руффи на турнире UFC в Париже

«Говорите меньше». Махачев — о поражении Руффи на турнире UFC в Париже
Комментарии

33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал поражение бразильца Маурисио Руффи в бою с представителем Франции Бенуа Сен-Дени на турнире UFC Fight Night 258.

Атланта. 1-й круг
22 июля 2014, вторник. 23:30 МСК
Джек Сок
США
Джек Сок
Д. Сок
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Алехандро Гонсалес
Колумбия
Алехандро Гонсалес
А. Гонсалес

«Независимо от того, выиграет ли Раффи или проиграет, у него нет навыков борьбы. Тренируйтесь больше, говорите меньше — вот ключ к успеху», — написал Махачев на личной странице в своей социальной сети X.

Ранее Руффи заявил, что хочет пригласить Конора Макгрегора в роли секунданта на свой потенциальный бой против действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

На турнире UFC Fight Night 258 российский боец Ринат Фахретдинов победил Андреаса Густафссона нокаутом на первой минуте.

Материалы по теме
«Махачев такой же «идиот», как и я». Откровенный разговор с Олегом Тактаровым
Эксклюзив
«Махачев такой же «идиот», как и я». Откровенный разговор с Олегом Тактаровым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android