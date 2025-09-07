«Говорите меньше». Махачев — о поражении Руффи на турнире UFC в Париже

33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал поражение бразильца Маурисио Руффи в бою с представителем Франции Бенуа Сен-Дени на турнире UFC Fight Night 258.

«Независимо от того, выиграет ли Раффи или проиграет, у него нет навыков борьбы. Тренируйтесь больше, говорите меньше — вот ключ к успеху», — написал Махачев на личной странице в своей социальной сети X.

Ранее Руффи заявил, что хочет пригласить Конора Макгрегора в роли секунданта на свой потенциальный бой против действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

На турнире UFC Fight Night 258 российский боец Ринат Фахретдинов победил Андреаса Густафссона нокаутом на первой минуте.