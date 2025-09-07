Скидки
UFC Fight Night 258: бонусы участников

В UFC сообщили, кто получил бонус в $ 50 тыс. по итогам турнира в Париже
Пресс-служба UFC сообщила, кто из бойцов получил бонус в $ 50 тыс. по итогам турнира UFC Fight Night 258, который состоялся в ночь с 6 на 7 сентября в Париже (Франция).

Бонус за «Выступление вечера» получили следующие бойцы: Кауе Фернандес, Анте Делия, Мэйсон Джонс и Бенуа Сен-Дени. Отметим, что все они одержали в своих поединках досрочную победу.

Напомним, в главном поединке турнира UFC Fight Night 258 состоялось противостояние между французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым и бразильцем Кайо Борральо. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Имавова единогласным решением судей.

