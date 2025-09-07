Скидки
«Я заснул. Что-нибудь важное пропустил?» Ренье де Риддер — о бое Имавов — Борральо

Комментарии

Бывший двойной чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе, а ныне боец UFC нидерландец Ренье де Риддер высказался насчёт поединка между французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым и бразильцем Кайо Борральо. Их бой состоялся на турнире UFC Fight Night 258 в Париже и продлился все пять раундов. Противостояние завершилось победой Имавова единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC Fight Night 258, Париж, Франция
Нассурдин Имавов (W) — Кайо Борральо
07 сентября 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Нассурдин Имавов
Окончено
UD
Кайо Борральо

«Я заснул на диване, не пропустил ли что-то важное? Просто шучу, хочу поздравить обоих воинов. Это был отличный поединок!» — написал де Риддер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, для Имавова победа над Борральо стала пятой подряд.

