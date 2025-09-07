Скидки
В WBO вынесли вердикт по ситуации с Усиком

Руководство Всемирной боксёрской организации (WBO) приняло решение предоставить отсрочку непобеждённому 38-летнему абсолютному чемпиону мира по боксу украинцу Александру Усику. Об этом информирует пресс-служба WBO.

Согласно официальной информации, Усику дали 90 дней на продление переговоров об обязательной защите (отсчёт пошёл с 9 августа 2025 года. — Прим. «Чемпионата»). А временный чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер сможет провести добровольный бой в этот период. После того как Паркер проведёт свой поединок, Усик будет обязан встретиться с победителем, не уклоняясь от встречи.

Напомним, в WBO накануне начали разбирательство в отношении Усика после того, как в социальных сетях появилось видео, где украинский атлет танцует. От Александра потребовали предоставить обновлённый медицинский отчёт, поскольку ранее сам Усик настаивал на предоставлении ему отсрочки для проведения переговоров о поединке ввиду проблем со спиной.

