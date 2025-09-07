Скидки
Бокс/ММА

Джозеф Паркер проведёт следующий бой 25 октября в Лондоне

Джозеф Паркер проведёт следующий бой 25 октября в Лондоне
Комментарии

33-летний временный чемпион WBO в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер проведёт следующий поединок против непобеждённого 30-летнего обладателя временного титула WBA в супертяжёлом весе британца Фабио Уордли 25 октября в Лондоне на арене О2. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Queensberry Promotions.

Фото: Пресс-служба промоутерской компании Queensberry Promotions

Напомним, Паркер выступает на профессиональном уровне с июля 2012 года. В своём рекорде новозеландский боксёр имеет 36 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, и три поражения.

Фабио, в свою очередь, записал на свой счёт к настоящему моменту 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а один поединок был признан ничьей.

