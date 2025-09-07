Мокаев: Имавов и Чимаев будут доминировать в среднем весе столько, сколько захотят

24-летний бывший топовый боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев сделал смелое предположение насчёт потенциала второго номера рейтинга UFC в среднем весе француза дагестанского происхождения Нассурдина Имавова.

«Имавов и Чимаев будут доминировать в этом дивизионе столько, сколько захотят. Не думаю, что их кто-то остановит в ближайшее время», — написал Мокаев на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Имавов сегодня ночью на турнире UFC Fight Night 258 в Париже разделил октагон с бразильцем Кайо Борральо. Бой продлился все пять раундов и завершился победой представителя Франции единогласным решением судей.