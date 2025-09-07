Скидки
Бокс/ММА Новости

Мокаев: Имавов и Чимаев будут доминировать в среднем весе столько, сколько захотят

Комментарии

24-летний бывший топовый боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев сделал смелое предположение насчёт потенциала второго номера рейтинга UFC в среднем весе француза дагестанского происхождения Нассурдина Имавова.

«Имавов и Чимаев будут доминировать в этом дивизионе столько, сколько захотят. Не думаю, что их кто-то остановит в ближайшее время», — написал Мокаев на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Имавов сегодня ночью на турнире UFC Fight Night 258 в Париже разделил октагон с бразильцем Кайо Борральо. Бой продлился все пять раундов и завершился победой представителя Франции единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC Fight Night 258, Париж, Франция
Нассурдин Имавов (W) — Кайо Борральо
07 сентября 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Нассурдин Имавов
Окончено
UD
Кайо Борральо
«Боевого ботаника» сводили в школу. Имавов без проблем разобрал Борральо
