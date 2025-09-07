Генри Сехудо ответил, должен ли Имавов стать следующим соперником Хамзата Чимаева

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо дал оценку победе второго номера рейтинга UFC в среднем весе француза дагестанского происхождения Нассурдина Имавова в бою с бразильцем Кайо Борральо, отметив, что тот не должен быть следующим соперником чеченца Хамзата Чимаева.

«Имавов одержал отличную победу. Но мне кажется, что победитель в паре Ренье де Риддер — Энтони Эрнандес должен следующим получить титульный шанс», — написал Сехудо на своей странице в социальной сети Х.

Имавов сегодня ночью на турнире UFC Fight Night 258 в Париже разделил октагон с Кайо Борральо. Бой продлился все пять раундов и завершился победой представителя Франции единогласным решением судей.