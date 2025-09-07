Асланбек Бадаев назвал срок, на который Адам Богатырёв выбыл из боёв из-за травмы ноги

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев ответил, когда 30-летний боец АСА россиянин Адам Богатырёв сможет вернуться к активным выступлениям после травмирования ноги в поединке с бразильцем Клидсоном Абреу.

«Жуткая травма у Адама Богытырёва. Завершение карьеры, думаю, нет, но года на полтора он выбыл. В лучшем случае он вернётся в 2027 году. Тяжёлый период в его карьере, но это часть спорта. Три поражения подряд, жуткая травма. Думаю, он вылечится и вернётся. Всё у него будет хорошо. Лига поможет Адаму. Президент АСА Магомед Бибулатов заявил, что лига выплатит ему бонус — будет определённая денежная поддержка», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.