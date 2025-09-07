Скидки
Бокс/ММА Новости

«Кайо — мой приятель, но он идиот». Стрикленд — о поражении Борральо в бою с Имавовым

«Кайо — мой приятель, но он идиот». Стрикленд — о поражении Борральо в бою с Имавовым
Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории американец Шон Стрикленд отреагировал на поражение бразильца Кайо Борральо в бою с французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Имавова единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC Fight Night 258, Париж, Франция
Нассурдин Имавов (W) — Кайо Борральо
07 сентября 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Нассурдин Имавов
Окончено
UD
Кайо Борральо

«Кайо — мой приятель, но он идиот. Мы вместе тренировались, хотя от него не было толку. Я у него спрашиваю: «Кайо, что с тобой?» Он отвечает: «Я делаю весогонку, страхую титульник». То есть ты дважды отказался от четырёх недель тренировочного лагеря в пользу сгонки веса, несмотря на то что у тебя скоро будет бой? Кто бы ни сказал тебе делать так, ударь его, пожалуйста», — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети Х.

