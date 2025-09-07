«Я здесь». Бенуа Сен-Дени заявил о готовности провести бой с Арманом Царукяном

13-й номер рейтинга UFC в лёгком весе француз Бенуа Сен-Дени обратился к матчмейкерам промоушена, заявив, что готов провести следующий поединок против поляка Матеуша Гамрота или россиянина Армана Царукяна.

«Если матчмейкеры UFC не смогут найти соперника для Матеуша Гамрота или Армана Царукяна, то я здесь [и готов принять этот вызов]», — сказал Сен-Дени на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 258.

Напомним, на турнире UFC Fight Night 258, который прошёл в ночь с 6 на 7 сентября в Париже (Франция), Бенуа разделил октагон с представителем Бразилии Маурисио Руффи. Бой завершился победой Бога войны удушающим приёмом во втором раунде.