Имавов оставил послание Чимаеву

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов оставил послание непобеждённому 31-летнему действующему чемпиону UFC в категории до 84 кг, который представляет ОАЭ, Хамзату Чимаеву.

«Поздравляю тебя с победой над Дрикусом и завоеванием титула UFC. Не хочу вызывать Хамзата на бой, поскольку мне нужен только пояс. Кто бы ни владел титулом, я хочу драться за него», — сказал Имавов в интервью на YouTube-канале FULL SEND MMA.

Имавов сегодня ночью на турнире UFC Fight Night 258 в Париже разделил октагон с Кайо Борральо. Бой продлился все пять раундов и завершился победой представителя Франции единогласным решением судей.