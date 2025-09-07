Бенуа Сен-Дени раскрыл, из-за чего проиграл в боях с Порье и Мойкано

13-й номер рейтинга UFC в лёгком весе француз Бенуа Сен-Дени рассказал, в чём была причина поражения в поединках с американцем Дастином Порье и бразильцем Ренато Мойкано.

«Я не совсем хорошо подготовился к поединку с Дастином Порье. В то время в моей команде были люди, которые не разделяли мои ценности, и это оказало на меня огромное давление [следствием чего стало поражение]. Затем я поторопился с возвращением, приняв поединок с Мойкано, в котором также чувствовал большое давление.

В 2024 году мне не хватало смирения. Мне кажется меня как человека, который верит в бога, он призвал к порядку. Благодаря упорному труду и настойчивости я смог вернуться на правильный путь и одержать победу», — сказал Сен-Дени на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 258.

На турнире UFC Fight Night 258, который прошёл в ночь с 6 на 7 сентября в Париже (Франция), Бенуа разделил октагон с представителем Бразилии Маурисио Руффи. Бой завершился победой Бога войны удушающим приёмом во втором раунде.