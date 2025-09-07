Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«В его рекорде есть звёздочка». Джо Роган ответил, в каком бою Хабиб должен был проиграть

«В его рекорде есть звёздочка». Джо Роган ответил, в каком бою Хабиб должен был проиграть
Аудио-версия:
Комментарии

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выразил уверенность, что 36-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе, а также член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов проиграл поединок с бразильцем Глейсоном Тибау, который состоялся 7 июля 2012 года на турнире UFC 148. Тогда Орёл победил единогласным решением судей.

«Глейсон Тибау — это единственный парень, который должен был победить Хабиба. Если посмотреть на рекорд Хабиба, то он не проиграл ни одного боя. Но в нём есть звёздочка, и это бой с Глейсоном Тибау, который был чертовски близким. Мне казалось, что Хабиб тогда его проиграл. Этот поединок состоялся ещё в начале его карьеры в UFC, ещё до того, как ему удалось стать чемпионом», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
«В зале он жёсткий тренер, продолжение Абдулманапа». Махачев — о Хабибе Нурмагомедове
Материалы по теме
Тяжёлый вызов для Нурмагомедова. Брат Хабиба начинает новый титульный забег
Тяжёлый вызов для Нурмагомедова. Брат Хабиба начинает новый титульный забег
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android