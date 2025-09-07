«В его рекорде есть звёздочка». Джо Роган ответил, в каком бою Хабиб должен был проиграть

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выразил уверенность, что 36-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе, а также член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов проиграл поединок с бразильцем Глейсоном Тибау, который состоялся 7 июля 2012 года на турнире UFC 148. Тогда Орёл победил единогласным решением судей.

«Глейсон Тибау — это единственный парень, который должен был победить Хабиба. Если посмотреть на рекорд Хабиба, то он не проиграл ни одного боя. Но в нём есть звёздочка, и это бой с Глейсоном Тибау, который был чертовски близким. Мне казалось, что Хабиб тогда его проиграл. Этот поединок состоялся ещё в начале его карьеры в UFC, ещё до того, как ему удалось стать чемпионом», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.