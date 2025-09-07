Джо Роган намекнул, кто может стать следующим оппонентом Чимаева. Это не Имавов

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган намекнул, кто может стать следующим соперником непобеждённого 31-летнего чемпиона UFC в среднем весе, который представляет ОАЭ, Хамзата Чимаева.

«Интересно, кто же станет следующим соперником Хамзата? Всё зависит от исхода поединка Ренье де Риддера и Энтони Эрнандеса, ведь это будет настоящая битва.

А кто стоит в очереди за этими парнями и за Имавовым? Кто, помимо самого Хамзата, является большой звездой в дивизионе? Шон Стрикленд, безусловно, является таковым.

Возникает вопрос, сможет ли он вернуться в октагон. Дадут ли ему сразу титульник или Шону предстоит провести пару поединков [чтобы заслужить свой шанс]? Знаю, что он вышел на реванш против дю Плесси со стафилококковой инфекцией», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.