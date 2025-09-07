Пэдди Пимблетт готовится улучшить ударную технику перед возможным боем с Топурией

30-летний британский топовый боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт сообщил, что сосредоточен на работе над ударной техникой в ожидании возможного поединка с Илией Топурией.

«Мне нужно подтянуть тайминг в ударах, если я буду драться с Эль Чоризо. Это то, над чем я сейчас работаю. Но моя борьба всегда на высоком уровне. Когда я перевожу соперника в партер, он уже не встаёт, как Хамзат против DDP», — приводит слова Пимблетта Red Corner MMA.

Сейчас у Пэдди Пимблетта 23 победы и три поражения в профессиональной карьере. Ранее боец объяснил, почему достоин поединка с чемпионом дивизиона Илией Топурией.