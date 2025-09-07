Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пэдди Пимблетт готовится улучшить ударную технику перед возможным боем с Топурией

Пэдди Пимблетт готовится улучшить ударную технику перед возможным боем с Топурией
Комментарии

30-летний британский топовый боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт сообщил, что сосредоточен на работе над ударной техникой в ожидании возможного поединка с Илией Топурией.

«Мне нужно подтянуть тайминг в ударах, если я буду драться с Эль Чоризо. Это то, над чем я сейчас работаю. Но моя борьба всегда на высоком уровне. Когда я перевожу соперника в партер, он уже не встаёт, как Хамзат против DDP», — приводит слова Пимблетта Red Corner MMA.

Сейчас у Пэдди Пимблетта 23 победы и три поражения в профессиональной карьере. Ранее боец объяснил, почему достоин поединка с чемпионом дивизиона Илией Топурией.

Материалы по теме
Пимблетт: мой бой с Топурией — то, чего хотят американцы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android