Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев заявил, что Топурия избегает боя с Царукяном

Ислам Махачев заявил, что Топурия избегает боя с Царукяном
Комментарии

Бывший чемпион UFC Ислам Махачев считает, что Илия Топурия избегает встречи с Арманом Царукяном, которого он назвал самым сложным соперником для себя. По словам Махачева, на данный момент Царукян набрал хорошие обороты и представляет серьёзный экзамен для чемпиона.

«Не секрет, что Топурия избегает Царукяна. Я уже видел баталии в интернете, где Илия говорит: «Лучше завершу карьеру, чем буду с ним драться». И я думаю, что на данный момент Арман набрал хорошие обороты. Он самый серьёзный экзамен для чемпиона», – приводит слова Махачева Happy Punch в социальной сети Х.

Ранее Ислам Махачев прокомментировал поражение бразильца Маурисио Руффи в бою с представителем Франции Бенуа Сен-Дени на турнире UFC Fight Night 258.

Материалы по теме
«Говорите меньше». Махачев — о поражении Руффи на турнире UFC в Париже
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android