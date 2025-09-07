Ислам Махачев заявил, что Топурия избегает боя с Царукяном

Бывший чемпион UFC Ислам Махачев считает, что Илия Топурия избегает встречи с Арманом Царукяном, которого он назвал самым сложным соперником для себя. По словам Махачева, на данный момент Царукян набрал хорошие обороты и представляет серьёзный экзамен для чемпиона.

«Не секрет, что Топурия избегает Царукяна. Я уже видел баталии в интернете, где Илия говорит: «Лучше завершу карьеру, чем буду с ним драться». И я думаю, что на данный момент Арман набрал хорошие обороты. Он самый серьёзный экзамен для чемпиона», – приводит слова Махачева Happy Punch в социальной сети Х.

