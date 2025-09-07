Илия Топурия заявил о готовности нокаутировать Кроуфорда в ринге

Чемпион UFC Илия Топурия заявил о своём интересе к боксёрскому поединку с Теренсом Кроуфордом. По словам бойца, он уверен в своей победе и готов нокаутировать соперника с первого удара.

«Не буду говорить о том, что произойдёт между мной и Кроуфордом в октагоне. Я расскажу, что случится в ринге. Вырублю его первым же касанием!» – написал Топурия на своей странице в социальной сети.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 сентября Теренс Кроуфорд проведёт бой с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе. Ранее Топурия уже выражал желание выйти на ринг с Альваресом, а сейчас его внимание привлёк сам Кроуфорд.