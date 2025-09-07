Кайо Борральо заявил о готовности провести бой в ноябре или декабре 2025 года

Боец UFC Кайо Борральо сообщил, что хочет выйти в октагон ещё раз до конца 2025 года. По его словам, он рассматривает возможность поединка в ноябре или декабре.

«Как дела, ребята? Помню вчерашний вечер, но мы двигаемся только вперёд! Спасибо всем за поддержку и давайте перейдём к следующему бою! Сейчас я хочу быть активнее. Как насчёт боя в ноябре на «Мэдисон Сквер Гарден» или на «Ти-Мобайл Арене» в декабре? Я только за! Вперёд!» – написал Борральо на своей странице в социальной сети.

Напомним, в ночь на воскресенье, 7 сентября, Кайо Борральо встречался с Нассурдином Имавовым в главном бою турнира UFC Fight Night 258. Поединок завершился победой Имавова единогласным решением судей. Для Борральо этот результат стал первым поражением в UFC.