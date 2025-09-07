Скидки
Алекс Перейра допустил смену весовой категории в UFC

Алекс Перейра допустил смену весовой категории в UFC
Бывший чемпион UFC Алекс Перейра заявил, что готов рассмотреть переход из полутяжёлого дивизиона в другую категорию, если столкнётся с трудностями при весогонке.

«Я уже был в подобной ситуации, когда переходил из среднего в полутяжёлый вес. Буду прислушиваться к телу. Если мне станет слишком сложно вписаться в лимит полутяжёлой категории, то сменю дивизион. В октагоне у меня одна цель – побеждать. Я не стремлюсь защитить пояс или получить его, а просто стараюсь выиграть бой», – сказал Перейра в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Напомним, титульный реванш между бразильцем Алексом Перейрой и россиянином Магомедом Анкалаевым состоится 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).


