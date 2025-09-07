Скидки
Тактаров заявил, что не собирается идти в политику

Тактаров заявил, что не собирается идти в политику
Бывший чемпион UFC и экс-боец ММА Олег Тактаров рассказал, что не планирует связывать свою жизнь с политикой.

«Когда-то разные политические партии пытались меня заполучить. Предлагали вступить к ним и получить высокую должность или кресло в Госдуме. Такие предложения поступают до сих пор, просто раньше это происходило чаще и настойчивее. Но я глубоко верующий человек и совсем не умею врать. В политике без этого никуда, иначе я буду плохим политиком. Я счастливый и обеспеченный человек, у которого есть два любимых дела, и они приносят мне неплохой заработок», — приводит слова Тактарова Sport24.

Ранее Олег Тактаров ответил, кого он включил бы в топ-5 величайших тяжеловесов в истории ММА.

