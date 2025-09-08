Скидки
Легендарный Рой Джонс ответил на вопрос о том, кто может победить Усика

Аудио-версия:
Комментарии

56-летний бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший поделился мнением о перспективах чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика и его соперниках.

«Я не вижу сейчас никого, кто мог бы его победить. Но самым вероятным соперником выглядит Джозеф Паркер. Это единственный бой, который может стать определённым вызовом, ведь Паркер имеет боксёрские навыки, скорость рук, умеет двигаться, как более лёгкий боец, да ещё работает с тренером Энди Ли, который хорошо знает своё дело», – приводит слова Джонса The Ring.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе. Александр победил нокаутом в пятом раунде.

Усик танцует на закрытой вечеринке

