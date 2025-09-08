Нассурдин Имавов обратился к Махачеву после слов Ислама в свой адрес

Французский боец UFC дагестанского происхождения Нассурдин Имавов поблагодарил россиянина Ислама Махачева за его поддержку. После поединка Имавова с бразильцем Кайо Борральо на турнире UFC Fight Night 258 Махачев оценил выступление Нассурдина как доминирующее и поздравил бойца.

«Спасибо, брат! Альхамдуллилях», — написал Имавов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой между Имавовым и Борральо продлился пять раундов, по итогам которых представитель Франции победил единогласным решением судей. В общей сложности на его счету в ММА 17 побед и четыре поражения. Ещё один поединок с его участием признан несостоявшимся.

