Нассурдин Имавов обратился к Махачеву после слов Ислама в свой адрес

Французский боец UFC дагестанского происхождения Нассурдин Имавов поблагодарил россиянина Ислама Махачева за его поддержку. После поединка Имавова с бразильцем Кайо Борральо на турнире UFC Fight Night 258 Махачев оценил выступление Нассурдина как доминирующее и поздравил бойца.

UFC 2025. UFC Fight Night 258, Париж, Франция
Нассурдин Имавов (W) — Кайо Борральо
07 сентября 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Нассурдин Имавов
Окончено
UD
Кайо Борральо

«Спасибо, брат! Альхамдуллилях», — написал Имавов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой между Имавовым и Борральо продлился пять раундов, по итогам которых представитель Франции победил единогласным решением судей. В общей сложности на его счету в ММА 17 побед и четыре поражения. Ещё один поединок с его участием признан несостоявшимся.

