Майк Тайсон высказался о предстоящем бое Альвареса и Кроуфорда

Член международного Зала боксёрской славы, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон поделился мнением о предстоящем поединке между мексиканцем Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом (США). Спортсмены сразятся 13 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я бы хотел, чтобы Кроуфорд победил, но не похоже, что это произойдёт. Я бы хотел, чтобы так и было. Альварес – сильный панчер. Умный боец. Я хочу увидеть этот бой», — приводит слова Тайсона The Ring со ссылкой на The Big Podcast.

На счету Альвареса 63 победы, два поражения и две ничьих. В активе Кроуфорда 41 победа в 41 поединке.

