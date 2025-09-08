Адесанья сказал, что должен сделать Имавов для конкуренции с Чимаевым

Двукратный чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья высказался о потенциальном поединке в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Нассурдином Имавовым.

«Если Имавов сможет противостоять борьбе Чимаева, то доставит Хамзату проблемы. Вот что он обязан сделать. Хамзат умеет бить, но борьба его главное оружие, он отдает ей много сил. Кто победит в этом бою? Увидим», – заявил Адесанья на своём YouTube-канале.

Нассурдину Имавову 30 лет. Француз дагестанского происхождения дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации девять побед и два поражения.

