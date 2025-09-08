Чемпионский бой между Джосиэлом Силвой и Александром Подлесным состоится на ACA 196

Бойцовский промоушен ACA анонсировал чемпионский бой в легчайшем весе (до 61 кг) между бразильцем Джосиэлом Силвой и россиянином Александром Подлесным, который состоится 28 ноября на турнире ACA 196 в Минске (Беларусь).

Александру Подлесному 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2015 году, с 2022-го регулярно выступает в ACA. Всего на его счету в 22 победы, восемь поражений и одна ничья.

Джосиэлу Силве 34 года. Бразилец дебютировал как профессионал в 2013 году, с 2017-го выступает в ACA. Всего на его счету 18 побед и восемь поражений. Чемпионский титул ACA в легчайшем весе завоевал в феврале 2025 года, победив Павла Витрука единогласным решением судей.