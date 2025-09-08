Скидки
Сауль Канело Альварес — Теренс Кроуфорд: кто победит, опрос пользователей Чемпионата

Как закончится бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда?
14 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль «Канело» Альварес сразится с американцем Теренсом Кроуфордом.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как закончится бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда?

Саулю Альваресу 35 лет. Мексиканец является бывшим чемпионом мира в первом среднем (до 69,9 кг), среднем (до 72,6 кг) и полутяжёлом дивизионах (до 79,2 кг), а также действующим абсолютным чемпионом во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

