«Хочу сидеть на заборе и наслаждаться». Ал Сиеста — о бое Канело и Кроуфорда

«Хочу сидеть на заборе и наслаждаться». Ал Сиеста — о бое Канело и Кроуфорда
Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста высказался о предстоящем поединке между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Канело против Кроуфорда — очень классный бой. И я не знаю, в чью сторону склоняться. Потому что у меня голова говорит одно, а сердце — другое. По мне, шансы 50 на 50. В размерах они сейчас одинаковые. Плюс Кроуфорд по ходу своей карьеры показывал, что может нокаутировать одним ударом. Равный бой, в котором тяжеловато делать прогноз. Но я все-таки склоняюсь к Кроуфорду. Хотя и Канело тоже мастер. Если честно, я хочу просто сидеть на заборе и наслаждаться этим противостоянием без каких-либо прогнозов и раскладов», — сказал Ал Сиеста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Канело – Кроуфорд.

