«Выскочим раз на раз». Боец поп-MMA вызвал на поединок Артёма Дзюбу

Боец поп-ММА Евгений Ушаков заявил о желании провести поединок со звёздным российским футболистом Артемом Дзюбой.

«Если честно, я бы с Дзюбой выскочил. Тёме говорю: «Тёма, давай, полный газ. Выскочим раз на раз». И Смолову. Они могут вдвоём, я один. Полный газ!» — приводит слова Ушакова издание «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее в этом году 37-летний Дзюба заявил, что после завершения профессиональной карьеры футболиста хотел бы испытать себя в смешанных единоборствах. Футболист сообщил о готовности встретиться в клетке с любителем.

