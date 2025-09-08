Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Выскочим раз на раз». Боец поп-MMA вызвал на поединок Артёма Дзюбу

«Выскочим раз на раз». Боец поп-MMA вызвал на поединок Артёма Дзюбу
Комментарии

Боец поп-ММА Евгений Ушаков заявил о желании провести поединок со звёздным российским футболистом Артемом Дзюбой.

«Если честно, я бы с Дзюбой выскочил. Тёме говорю: «Тёма, давай, полный газ. Выскочим раз на раз». И Смолову. Они могут вдвоём, я один. Полный газ!» — приводит слова Ушакова издание «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее в этом году 37-летний Дзюба заявил, что после завершения профессиональной карьеры футболиста хотел бы испытать себя в смешанных единоборствах. Футболист сообщил о готовности встретиться в клетке с любителем.

Материалы по теме
«Навалять Дзюбе было бы круто». Артём реально может перебраться в MMA?
«Навалять Дзюбе было бы круто». Артём реально может перебраться в MMA?

Российский футболист Артём Дзюба провёл тренировку по боксу с Роем Джонсом

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android